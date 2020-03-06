«Самая большая мышь для изучения»: как невесомость влияет на организм

Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин провел на орбите 672 дня. В космос он слетал пять раз. В студии программы «Десять фотографий» он объяснил, как невесомость влияет на организм космонавта.

«Самая большая мышь для изучения учеными - это человек, космонавт. Мы тоже еще и подопытные, поэтому очень большой объем - это направление человек - космос. Как невесомость - главный наш враг - влияет на нас, ведь мы собираемся в длительный полет», - рассказал Юрчихин.

Он отметил, что адаптация организма после полета на земле занимает столько же времени, сколько длилась сама миссия в космосе.

«То есть первый день ты такой старичок, который медленно ходит, резко не поворачивается. День ото дня состояние улучшается. Ну и через какое-то время мы приступаем к нормальным физическим тренировкам», - объяснил собеседник «Звезды».

Космонавт добавил, что большое влияние полеты оказывают на позвоночник. По словам Юрчихина, за полет его рост увеличивался на 2,5 сантиметра. И во время космической миссии это проблема.

«Нам потом надо усесться в кресло "Союза". Вкладыш в кресле анатомический, мы должны попасть в эти размеры. Попасть так, чтобы шейные позвонки были на своем месте. Поэтому мы время от времени замеряем свой рост именно в ложементе, потому что самое главное, чтобы мы помещались в ложементе», - добавил он.

Полную версию интервью с летчиком-космонавтом, Героем России Федором Юрчихиным смотрите 6 марта в 23.10 в программе «Десять фотографий» на телеканале «Звезда».