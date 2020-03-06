В ДНР закрепили за русским языком статус государственного

Очередное заседание Народного совета в ДНР 6 марта завершилось единогласным голосованием за принятие поправки в Конституцию самопровозглашенной республики, которая закрепляет за русским языком статус единственного государственного. Ранее основной закон страны предусматривал два государственных языка - русский и украинский.

Сделать русский язык единственным государственным в республике предложил глава ДНР Денис Пушилин. Закрепляя данный статус в основном законе, в парламенте республики отметили, что «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации».

Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.