Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять ее замуж. Об этом россиянка сообщила во время общения главы государства с горожанами.

Путин приехал посмотреть детскую поликлинику и пообщаться с жителями города в момент, когда поступило «предложение».

«А возьмите меня замуж!» - прокричала девушка.

В ответ Путин был несколько озадачен. Президент сказал пару фраз, после чего девушка поблагодарила его.

Позже на встрече с представителями общественности Путин отметил, что ему во время рабочей поездки в Иваново предложили вступить в брак.

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», - сказал он.

Президент добавил, что девушка, которая сделала ему предложение, теперь станет известна на всю страну.