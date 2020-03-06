Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять ее замуж. Об этом россиянка сообщила во время общения главы государства с горожанами.
Путин приехал посмотреть детскую поликлинику и пообщаться с жителями города в момент, когда поступило «предложение».
«А возьмите меня замуж!» - прокричала девушка.
В ответ Путин был несколько озадачен. Президент сказал пару фраз, после чего девушка поблагодарила его.
Позже на встрече с представителями общественности Путин отметил, что ему во время рабочей поездки в Иваново предложили вступить в брак.
«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», - сказал он.
Президент добавил, что девушка, которая сделала ему предложение, теперь станет известна на всю страну.