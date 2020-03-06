Президент России Владимир Путин рассказал, как прыгал с парашютом во время подготовки в спецшколе во время посещения парашютного завода «Полет» в Иваново. Глава государства отметил, что технологии производства парашютов сильно шагнули вперед.

«Когда я это делал - прыгал в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем другие были парашюты, другие технологии, другие материалы. Теперь все развивается и развивается очень быстро и благодаря женщинам в том числе», - сказал российский лидер.

В настоящее время на ивановском заводе по заказу Министерства обороны РФ выпускают широкий спектр парашютной техники и ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В ходе посещения предприятия президенту показали полный комплект для десантирования представителей сил специального назначения, включающий кислородное оборудование для прыжков с высоты от четырех до восьми тысяч метров. Также ему продемонстрировали системы для прыжков в тандеме с инструктором.

Кроме того, Вооруженные силы РФ в следующем году могут получить автоматизированную парашютную систему доставки грузов с помощью навигационного оборудования. Система в состоянии с точностью до 100 метров отправлять груз весом до 500 килограмм.

Также российскому лидеру показали электронный страховочный прибор. С его помощью можно десантировать человека, который не в состоянии им управлять, например раненого бойца.