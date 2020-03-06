Матвиенко: слухи о коронавирусе опаснее его самого

Валентина Матвиенко высказалась о сложившейся ситуации с эпидемией коронавируса в нескольких странах.

По словам председателя Совета Федерации, слухи о распространении опасной инфекции могут быть опаснее, чем само заболевание. Именно поэтому власти Российской Федерации предоставляют гражданам полную информацию о заболевании, ничего не скрывая.

Председатель Совфеда сейчас находится в Белоруссии с официальным визитом во главе делегации СФ. Накануне состоялась ее беседа с президентом страны Александром Лукашенко.

В ходе визита Матвиенко также проинформировала белорусских коллег о ходе внесения поправок в Конституцию РФ. Выступая перед журналистами после встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, Матвиенко рассказала, что поправки в Конституцию Совет Федерации рассмотрит 11 марта, если Дума успеет их принять.