Эвакуированные с Diamond Princess граждане РФ выписаны из больницы в Казани

Россияне, которые были эвакуированы из Японии с лайнера Diamond Princess, покинули больницу. Все они были выписаны в связи с выздоровлением, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В оперативном штабе уточнили, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции. Из них два - у граждан КНР, семь - у граждан России, вернувшихся из Италии. Один - у гражданина Италии», - отметили в оперативном штабе.

Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, включая четверых жителей Казани, в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице.

Круизный лайнер стоял на карантине около порта японского города Йокогама с начала февраля. Причиной стало то, что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Туристы начали покидать судно с 19 февраля, а 1 марта на берег сошла последняя группа членов экипажа. Всего на борту находилось около 3 700 человек из 56 стран.

Более 700 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с лайнера эвакуировали восемь россиян, трое из которых также заболели. Их отправили на карантин в Казани. Затем еще семерых россиян, находившихся на судне, поместили на карантин во Владивостоке.