Генсек ООН планирует приехать на День Победы в Москву

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на распространение коронавируса.

«На данный момент все планы остаются в силе», - приводит ТАСС его слова.

Гутерриш считает, что пандемию можно предотвратить, если все страны будут работать сообща и координировать свои действия со Всемирной организацией здравоохранения.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 98 382 заболевших новым видом коронавируса, выздоровели 55 422 человека, погибли 3 383 человека.

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань, где активно торговали не только рыбой, но и другими местными деликатесами, такими как сурки, змеи и летучие мыши.