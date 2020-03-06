Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

На встрече с руководителями фракций Государственной думы Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию России необходимы и востребованы, потому что с момента ее принятия в стране произошли кардинальные изменения.

«По сути, у нас уже другая страна и, конечно, поправки востребованы», - отметил президент.

При работе над поправками в основной документ страны принципиально важно, чтобы она «объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания», цитирует Путина ТАСС.

О необходимости внесения изменений в Конституцию РФ президент заявил 15 января в рамках послания Федеральному Собранию. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Голосование пройдет 22 апреля.