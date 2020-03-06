СМИ: в Москве найдены тела молодых украинских шахматистов

На западе Москвы в квартире жилого дома были обнаружены тела девушки и молодого мужчины. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Согласно ее словам, на найденных 5 марта телах девушки и юноши 2001 и 1993 годов рождения не было признаков насильственной смерти. Иванова уточнила, что московский СК проводит доследственную проверку по факту случившегося.

По данным Mash погибшими в московской квартире молодыми людьми были шахматисты Александра Вернигора и Станислав Богданович. Девушка была членом Международной шахматной федерации и профессионально выступала на турнирах за Украину. Ее коллега, гроссмейстер из Одессы, был чемпионом города и Украины, а недавно сыграл в составе российской сборной, мотивировав это вкладом в мирные отношения между странами.

Рядом с телами находились воздушные шары с закисью азота. Предварительной причиной смерти является отравление веселящим газом. Следователи изучают место происшествия и ожидают результатов судебно-медицинских экспертиз.