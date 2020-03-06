В РФ зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом: один - в Нижнем Новгороде и еще шесть - в Москве. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Уточняется, что все выявленные случаи были «завезены» из Италии. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, в настоящее время определен. Все люди взяты под медицинское наблюдение.

Что же касается состояния, в котором пребывают инфицированные, то оно оценивается как удовлетворительное. Заболевание у пострадавших протекает в легкой форме.