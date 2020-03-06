СБУ прокомментировала новые данные о гибели Гиви

В Службе безопасности Украины открестились от причастности к убийству командира батальона «Сомали» в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике Михаила Толстых, также известного как Гиви. Комбат погиб в результате теракта в Донецке в феврале 2017 года.

Якобы новые данные об убийстве Толстых раскрыл в интервью украинскому агентству «Цензор.нет» некто Олег Сугерей, названный журналистами сотрудником СБУ. Из его слов следует, что взрывное устройство, которое привело к гибели командира батальона, заложила девушка-агент украинской спецслужбы.

Сотрудники СБУ поспешили заявить, что это неправда.

«Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины», - написано на странице СБУ в соцсети.

Напомним, в Минобороны ДНР в 2017 году назвали убийство командира «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса».