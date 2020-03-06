В РПЦ назвали объединяющий фактор для России

Представитель Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва внес небольшую ремарку к пояснению президента РФ о том, что обновленная Конституция РФ должна объединять людей вне зависимости от национальности и вероисповедания. Ведь не случайно Конституция является основным законом страны. Такое заявление президент сделал накануне вечером на встрече с лидерами думских фракций.

К словам главы государства епископ Зеленоградский также добавил, что помимо Конституции русский народ обогащает и укрепляет вера в Бога.

«Она объединяет большинство из нас, как бы по-разному и как бы несовершенно эта вера ни выражалась у многих», - написал епископ Савва в соцсети.

После того как депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект президента РФ о поправках в Конституцию, 10 и 11 марта должны состояться второе и третье чтения законопроекта. Предполагаемой датой всенародного голосования за принятие поправок в основной закон страны является 22 апреля.