Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу защищает находящихся там турецких военных и простых жителей, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Вчера в Москве состоялись переговоры глав двух государств - России и Турции, связанные с обостренной ситуацией в сирийском городе Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта.

«Достигнутое нами вчера соглашение о примирении приносит весомые выгоды в ряде вопросов. Оно защищает границы Турции от атак сирийского режима и терактов, наводит стабилизацию и нормализацию в регионе Идлиба, защищает наших военных, а также мирное население», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о совместном патрулировании значимой трассы М4, которая на данный момент находится под контролем боевиков.

Ранее сообщалось, что «слышали только причитания»: ООН не реагировала на запросы РФ по ситуации в Идлибе.