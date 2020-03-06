Владимир Путин прилетел в Иваново

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 6 марта, прибыл в Иваново. Глава государства уже посетил детскую поликлинику №6, а также осмотрел несколько врачебных кабинетов, включая процедурный, офтальмологический и терапевтический.

Путина встретил главврач поликлиники Александр Кукушкин, который рассказал о работе медучреждения.

Поликлиника, которая открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, обслуживает около 11,5 тысячи детей и 70 образовательных учреждений.