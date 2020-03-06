Россиянам объяснили схему выплат больничных при карантине

Министерство труда не планирует менять систему оплаты больничных для граждан, которые находятся на карантине в связи с распространением коронавируса.

Для находящихся на карантине из-за коронавируса россиян внесли предложение об увеличении оплаты больничных листов. По данным сайта газеты «Известия», депутат Госдумы Андрей Ветлужских от партии «Единая Россия» уже направил соответствующий проект в Министерство труда РФ.

«На данный момент, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина. На федеральном и региональном уровнях приняты все необходимые действия для противостояния распространению коронавируса. Уход с работы в связи с карантином - это редкие случаи. Поэтому на сегодняшний день нет причин для изменения базовых основ системы социального страхования», - отметили в министерстве.

Все силы правительства направлены на то, чтобы обезопасить людей от заболевания.

Ранее сообщалось, что коронавирус отступает: в России официально перестали фиксировать случаи заражения инфекцией.