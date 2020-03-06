Польза или вред: вирусолог оценил эффективность антисептиков от коронавируса

Вирусолог Феликс Ершов оценил использование антисептиков для рук как средства защиты от коронавируса.

«По крайней мере, вреда не будет. Насчет пользы трудно сказать. Их надо испытать в отношении вирусов в эксперименте, чтобы убедиться, что это его убивает», - пояснил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в комментарии «Звезде».

Специалист добавил, что в этом вопросе важно и то, какой антисептик применяется.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители России начали массово скупать антисептики, чтобы защитить себя от коронавируса. 4 марта было зафиксировано отсутствие на прилавках магазинов и аптек существенной части ассортимента антисептиков, а где-то товаров из этого ассортимента не было вовсе. Также россияне стали массово скупать медицинские маски, из-за чего власти приняли решение запретить вывозить их из России.

В настоящее время COVID-19 заражены более 98 тысяч человек в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Великобритании. Скончались около 3,3 тысячи заболевших. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, которому позже дали официальное название COVID-19.