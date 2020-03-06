Эрдоган: ЗРС С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле
© Фото: Минобороны России
Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» введут в эксплуатацию в Турции в апреле текущего года. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган: ЗРС С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле
© Фото: Минобороны России
Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» введут в эксплуатацию в Турции в апреле текущего года. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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