В Идлибе начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Переговоры в Москве длились около шести часов. В результате была выработана новая дорожная карта, которая позволит снизить напряженность в зоне деэскалации.

В центре внимания - трасса М4, которая связывает Алеппо с Латакией и проходит через линию фронта начиная от Серакаба.

Теперь там появится коридор безопасности шириной 12 километров - по шесть с каждой стороны шоссе, - который разделит позиции боевиков и сирийской армии.

Также Москва и Анкара согласовали маршрут совместных патрулей военной полиции по М4. Планируется, что первый российско-турецкий конвой пройдет по нему уже 15 марта.

Встреча лидеров Турции и России прошла 5 марта в Кремле. В ходе нее Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в САР. Он также подчеркнул, что ситуация обострилась настолько, что требует прямого вмешательства.

Ситуация в Идлибе

Подразделения турецких войск в темное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб.

27 февраля террористы запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам» начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь, в результате которого погибли в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 февраля заявил, что Россия приняла все меры для обеспечения безопасности Турции у границы с Сирией, при этом реальная глубина зоны безопасности была значительно глубже согласованной.

29 февраля Реджеп Эрдоган заявил, что страна открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Он отметил, что Турцию уже покинули не менее 18 тысяч человек.

Первого марта Турция официально начала операцию в Сирии с целью уничтожения войск правительства Башара Асада. Турецкие ударные беспилотники наносили удары по бронетехнике, комплексам ПВО и живой силе армии САР.

На прошлой неделе боевики вернули контроль над населенным пунктом Серакаб. Однако 2 марта сирийские войска провели контрнаступление, вновь взяв его под контроль. В город вошла российская военная полиция.