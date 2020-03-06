Праздник весны: как в России поздравляют женщин в преддверии 8 Марта

В преддверии Международного женского дня по всей стране женщинам вручают цветы. В Новосибирске, например, офицеры в боевой экипировке поздравили девушек в метро.

«Заряд настроения на весь день», - поделилась эмоциями женщина.

В Приморье сотрудники ГИБДД останавливали женщин-автовладельцев, но не за правонарушение, а чтобы поздравить с 8 Марта. Вместо штрафа вручали розу.

В столице тоже наблюдается предпраздничная суматоха, особенно в районах Рижского и Киевского вокзалов. На парковке цветочных рынков нет свободных мест, машины оставляют на «аварийке» прямо на дороге. Осуществить желанные покупки не так просто: чтобы войти в здание необходимо отстоять очередь. Ажиотаж вызван тем, что в последний рабочий день, 6 марта, мужчины спешат поздравить своих коллег-женщин.

Мимозы, ирисы, розы, хризантемы, и тюльпаны - на прилавках рынков гора цветов. В Роскачестве посоветовали выбирать цветы, чьи бутоны должны быть гладкими и упругими с правильной формой. Никаких пятен или полос на них быть не должно.

В завершении предпраздничного дня в столице ожидаются 10-балльные пробки. В ЦОДД сказали, что лучше возвращаться из города после 20 вечера, когда час пик пойдет на спад.

Напомним, что россиян ждут длинные выходные, 9 марта будет нерабочим днем. Парковка в этот период в столице будет бесплатной.