СМИ: взрыв прогремел у посольства США в Тунисе
Террорист атаковал патруль сил безопасности, а потом устроил взрыв с помощью «пояса смертника».
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: twitter.com,AhlemHC
У посольства США в столице Туниса террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.
«Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе», - сообщает радиостанция Mosaique FM.
Режим чрезвычайного положения в североафриканской столице действовал с 2015 года до марта 2018, после того как произошел теракт недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма.