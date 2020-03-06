СМИ: взрыв прогремел у посольства США в Тунисе

У посольства США в столице Туниса террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

«Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе», - сообщает радиостанция Mosaique FM.

Режим чрезвычайного положения в североафриканской столице действовал с 2015 года до марта 2018, после того как произошел теракт недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма.