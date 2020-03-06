Клишас: запрет на заграничную недвижимость для чиновников даже не обсуждался

Планов о внесении в Конституцию поправок, запрещающих чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.

«Запрета на заграничную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в существующем законе ее нет», - цитирует его РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что поправки предложили депутаты Николай Арефьев из КПРФ и Константин Слыщенко из «Единой России», но эти нормы не вошли в итоговый проект поправок в Конституцию. Такое решение было принято из-за того, что большинству чиновникам и депутатам нужно было бы продать имущество или отказаться от должности.