Актер Панин рассказал, когда покинет Россию

Актер Алексей Панин рассказал, что его переезд из России в Европу случится не «сегодня или завтра». Он планирует переехать в Испанию, где проживают его друзья.

«В Европе я не смогу работать по профессии. У нас есть задумка открыть театральную школку в Испании для русских детей, для детей иммигрантов», - объяснил в интервью радио Sputnik актер.

Ранее Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону сообщил, что намерен переехать из России в Европу. Это не первое обещание - в прошлом году Алексей Панин уже намеревался уехать из России, опубликовав фото загранпаспорта с американской визой.