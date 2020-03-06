Фракции Госдумы поддерживают поправки в Конституцию
Об этом на встрече руководителей фракций с президентом заявил Вячеслав Володин.
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Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают президентские поправки в Конституцию.
«Ваши поправки поддерживают все фракции. Мы считаем, что они максимально отражают запрос общества», - сказал он в рамах встречи руководителей фракций с президентом.
Володин выразил надежду, что в рамках последующих обсуждений будет принято решение о рассмотрении законопроекта, после чего «каждый займет свою позицию», пишет РИА Новости.
Незадолго до этого Владимир Путин объяснил в чем необходимость и востребованность обновления Конституции.
Всероссийское голосование по поправкам в основной закон страны состоится 22 апреля.