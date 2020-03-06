В Крыму на автовокзалах и станциях усилены меры против коронавируса

В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции на автовокзалах и автостанциях предприятия «Крымавтотранс» введены дополнительные меры защиты и обработки. Все помещения, в том числе полы, стены, дверные ручки, ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами.

«Все сотрудники обеспечены защитными медицинскими масками. Обработке подвергается и багаж, находящийся в камере хранения», - сообщает директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный.

Кроме того, по громкой связи пассажирам рассказывают о правилах личной гигиены, на информационных стендах в залах ожидания размещена информация о коронавирусной инфекции.

В настоящее время COVID-19 заражены более 98 тысяч человек в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Великобритании. Скончались около 3,3 тысячи заболевших. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, которому позже дали официальное название COVID-19. По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.