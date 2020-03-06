Около 40 российских банков могут потерять лицензию в 2020 году

В России 38 банков подверглись зоне повышенного риска в 2020 году. В то же время в Российской Федерации продолжается укрепление банковского сектора и избавление рынка от слабых и недобросовестных кредитных организаций.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», не все могут выдержать строгие требования регулятора: около 38 банков находятся в высокой зоне риска.

Среди них - маленькие банки с низкими рейтингами. Значение индекса здоровья банковского сектора РФ стало выше - 90%. Это значит, что в стране уменьшилась частота разорения банков на 43%, с 57 случаев отзыва лицензий в 2018 году до 28 в 2019 году.

Кроме того, происходит укрупнение банков: в 2019 году отмечено 12 реорганизаций банков в виде слияния с более крупными и устойчивыми банками.

Таким образом, после объединения три банка отдали лицензии добровольно без банкротства.