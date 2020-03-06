В Роспотребнадзоре рассказали о выписанных из стационара россиянах с Diamond Princess

В Роспотребнадзоре прокомментировали состояние россиян, которые сегодня, 6 марта, были выписаны из карантина после того, как они контактировали с зараженными на лайнере Diamond Princess.

«Медицинское наблюдение и обследование людей проведено в соответствии с четко отработанным алгоритмом действий. Получены отрицательные результаты лабораторных исследований», - заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

Граждане РФ находились под наблюдением врачей краевой клинической больницы №2. По словам Морозовой, 14 дней достаточно для того, чтобы заболевание проявило себя. Поэтому люди, которые выписаны, здоровы и не представляют никакой опасности.

«Дальнейшее наблюдение не предусмотрено», - добавили в ведомстве.

Круизный лайнер стоял на карантине около порта японского города Йокогама с начала февраля. Причиной стало то, что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. Туристы начали покидать судно с 19 февраля, а 1 марта на берег сошла последняя группа членов экипажа. Всего на борту находилось около 3700 человек из 56 стран.

Более 700 пассажиров и членов экипажа заразились коронавирусом. В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с лайнера эвакуировали восемь россиян, трое из которых также заболели. Их отправили на карантин в Казани. Затем еще семерых россиян, находившихся на судне, поместили на карантин во Владивостоке.