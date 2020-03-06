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«Был ранен»: олимпийский чемпион Немов рассказал о боевом пути своего деда-фронтовика

Андрей Аркадьев
12:33 06.03.2020
По окончании Великой Отечественной войны Аким Захаркин был награжден медалью «За победу над Германией».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Четырехкратный олимпийский чемпион, легендарный гимнаст Алексей Немов присоединился к проекту «Дорога памяти» и в эфире телеканала «Звезда» поделился историей своего деда - участника Великой Отечественной войны.

«Захаркин Аким Николаевич, мой дед, родился в 1918 году, в 1941-м ушел на фронт. Был помощником командира взвода 170-го стрелкового полка, старший сержант. В 1942 году был тяжело ранен в правую руку, но все-таки прошел всю войну и в 1946 году был демобилизован и награжден медалью "За победу над Германией". Я навечно сохранил память о нем, сохраните и вы память о своих героях», - рассказал Немов.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной мультигалерее, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

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