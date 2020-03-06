Москва направила Риму официальный протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Москва направила властям Италии ноту протеста из-за обысков у биатлониста Александра Логинова. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации посчитали недопустимыми такие методы.

«Россия высказалась о неприемлемости и непропорциональности таких мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данной ситуации на развитие спортивного взаимодействия между нашими странами», - проинформировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, итальянские карабинеры подтвердили, что при обыске у биатлониста Логинова «из-за допинга» конкретных улик, которые связаны с употреблением запрещенных веществ, выявлено не было.

Утром 22 февраля во время чемпионата мира в Антхольце сотрудники итальянской полиции провели обыски в номерах Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. У них изъяли личные вещи и документы. Причиной обысков называли чужую аккредитацию Касперовича и допинговое прошлое биатлониста.