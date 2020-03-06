В Минтрансе РФ рассказали о правилах прослушивания музыки в метро

Пользователям метро в городах России запрещается прослушивать громкую музыку без наушников, об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Порядок пользования метрополитеном на федеральном уровне был утверждены около года назад. В уставе прописаны правила пользования подземным транспортом в городах России. Документ разрабатывало Министерство транспорта Российской Федерации.

«В соответствии с типовыми правилами в целях обеспечения комфорта пассажиров в вагонах и на объектах инфраструктуры метрополитена запрещается использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления, помимо слуховых аппаратов и индивидуальных устройств (наушников)», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

На деле же можно увидеть, что пассажиры, пользующиеся телефонами в метро, имеют при себе наушники, в связи с чем о нарушении правил говорить не приходится, добавили в министерстве.