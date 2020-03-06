МИД РФ: Россия обеспокоена заявлениями политиков США о Договоре по открытому небу

Россия обеспокоена попытками некоторых американских политиков использовать риторику вокруг Договора по открытому небу (ДОН) во внутриполитической игре. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всерьез мы обеспокоены заявлениями некоторых высокопоставленных функционеров, парламентариев США, которые пытаются сделать договор некой разменной монетой во внутриполитических играх. Хотела бы вас проинформировать, что до настоящего времени никаких официальных заявлений о возможном выходе США из Договора по открытому небу сделано не было», - сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что власти Соединенных Штатов Америки рассматривают ядерный конфликт как реальную политическую опцию.