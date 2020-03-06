В уголовный и административный кодексы включат пункты о нарушениях при голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Планируемые нововведения коснутся установления ответственности за нарушения во время голосования по Конституции.

Глава государства выразил благодарность лидерам фракций в составе Государственной Думы за их значительный вклад в работу над поправками в Конституцию. Путин отметил, что позиция глав «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» во многом стала решающей при обсуждении предложений относительно основного закона РФ.

Также президент призвал партийных лидеров осуществить просветительскую работу в СМИ и по линии сторонников фракций, которая поспособствовала бы информированию населения о поправках в Конституцию и их сути.