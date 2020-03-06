МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают ядерный конфликт как реальную политическую опцию. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал», - считает она.

Захарова заявила, что Вашингтон стремится придать своим ядерным силам новые возможности. По ее словам, российская сторона обеспокоена действиями США по увеличению спектра средств малой мощности в ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей.

В июне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва заявил, что стране нужны ядерные боеголовки малой мощности на случай военного конфликта с Россией.