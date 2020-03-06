ДНР: украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе

Украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе, передает Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

«Наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств номер 3 в районе "Петровское-Богдановка" зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций», - говорится на официальном сайте НМ ДНР.

Подразделения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в свою очередь заявили о готовности соблюдать договоренности об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе.

Отвод сил и средств на указанной позиции состоялся осенью 2019 года.