В Минфине предложили изымать незаконно выведенную из России валюту

В Министерстве финансов РФ предложили разрешить конфискацию денежных средств, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Соответствующие поправки к статье 104.1 УК РФ были размещены на портале нормативных правовых актов.

По данным Федеральной таможенной службы, за последние шесть с половиной лет в России произошло 4 466 схожих преступлений, было возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел. Также в период с 2015 по 2018 годы выросло число осужденных по этим преступлениям.

Добавим, что в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил повысить сумму крупного нарушения с 9 миллионов сразу до 100 миллионов рублей, а для особо крупного размера - с 45 миллионов до 150 миллионов рублей.