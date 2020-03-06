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В Минфине предложили изымать незаконно выведенную из России валюту

Диана Кузьминых
11:31 06.03.2020
По данным Федеральной таможенной службы, за последние шесть с половиной лет в России произошло почти 4,5 тысячи схожих преступлений.
В Минфине предложили изымать незаконно выведенную из России валюту
© Фото: Nikolay Gyngazov,Global Look Press

В Министерстве финансов РФ предложили разрешить конфискацию денежных средств, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Соответствующие поправки к статье 104.1 УК РФ были размещены на портале нормативных правовых актов.

По данным Федеральной таможенной службы, за последние шесть с половиной лет в России произошло 4 466 схожих преступлений, было возбуждено более 1,6 тысячи уголовных дел. Также в период с 2015 по 2018 годы выросло число осужденных по этим преступлениям.

Добавим, что в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил повысить сумму крупного нарушения с 9 миллионов сразу до 100 миллионов рублей, а для особо крупного размера - с 45 миллионов до 150 миллионов рублей.

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