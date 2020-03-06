С адмиралом Сорокиным простились на мемориальном кладбище в Мытищах
До конца жизни адмирал Алексей Сорокин не мог забыть войну, в которой, будучи комсоргом батальона, неоднократно лично поднимал людей в атаку.
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На мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах сегодня простились с адмиралом флота Алексеем Сорокиным.
Он ушел из жизни в возрасте 97 лет. Алексей Иванович отдал службе в Вооруженных силах более полувека.
Прошел Великую Отечественную войну. Добился призыва в Красную Армию, хотя имел бронь как опытный шофер.
Воевал в стрелковом батальоне. Был награжден тремя боевыми орденами. Уже после войны получил назначение на флот, где курировал политическую работу.