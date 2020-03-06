С адмиралом Сорокиным простились на мемориальном кладбище в Мытищах

На мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах сегодня простились с адмиралом флота Алексеем Сорокиным.

Он ушел из жизни в возрасте 97 лет. Алексей Иванович отдал службе в Вооруженных силах более полувека.

Прошел Великую Отечественную войну. Добился призыва в Красную Армию, хотя имел бронь как опытный шофер.

Воевал в стрелковом батальоне. Был награжден тремя боевыми орденами. Уже после войны получил назначение на флот, где курировал политическую работу.