Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.

Речь идет о его выступлении 5 марта в эфире украинского телеканала «1+1». Тогда премьер заявил, что Украина якобы должна возобновить подачу воды в Крым «для нужд жителей». Это заявление быстро распространилось в СМИ. Однако через пару часов в своем Facebook Шмыгаль отказался от данного им же заявления, сказав, что его якобы не так поняли, да и «формат ток-шоу - не лучшее место для обсуждения серьезных вопросов».

«Например, вопрос обеспечения водой жителей Крыма», - написал он.

В начале февраля власти российского полуострова сообщали о том, что питьевой воды для снабжения Симферополя из-за отсутствия осадков осталось меньше, чем в прошлом году. Однако позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил о том, что на сегодня необходимости в переходе на подачу воды по графику больше нет.