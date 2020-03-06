В Храме Христа Спасителя освятили икону для Главного храма ВС РФ

В Храме Христа Спасителя освятили икону для Главного храма Вооруженных сил РФ. Это образ архистратига Михаила, который считается предводителем небесного воинства и покровителем организационно-мобилизационных органов армии и флота.

Военнослужащие и ветераны этих подразделений Минобороны приняли участие в церемонии. Икону написал Михаил Леонтьев - художник Сретенских архитектурных мастерских.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны, 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1418 дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов).