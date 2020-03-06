«Кино рождается из общей веры»: зачем в начале съемок бьют тарелку

В начале съемок у создателей фильмов есть традиция разбивать тарелку. Актер Сергей Горобченко рассказал, зачем это нужно, а также поделился впечатлением от исполнения роли Каневского в детективном сериале «Легенда Феррари».

«Когда кино снимают, бьют тарелку. Уже сейчас бессмысленно бьют. Просто как будто начать, но на ней написаны имена. И раньше это делалось для того, чтобы в конце фильма все кусочки собрались, вот кто был в самом начале, что никого не съели, не уничтожили, не распилили. Главное, чтобы все пришли и сказали: "Спасибо". То есть из общей веры, когда люди любят свое дело, рождается кино. Поэтому здесь своя команда как-то уже сложившаяся и не было каких-то приключений таких чрезвычайных, что кто-то ушел, убился, куда-то улетел, сказал, что не буду сниматься. Это уже победа. Мне кажется, это уже хорошо, когда есть мир и благополучие в процессе работы, понимание. Каждый занимается своим делом», - считает актер.

Сериал «Легенда Феррари» покажут в эфире телеканала «Звезда» 9 марта. По сюжету, разведчица Елена Голунова прибывает в Крым под именем Эль Феррари. Ее цель - устранить Врангеля для деморализации Белого движения.