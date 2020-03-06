Утверждена штатная численность аппарата правительства РФ

Кабинет министров РФ объявил об утверждении штатной численности правительственного аппарата. Соответствующее сообщение сделала пресс-служба кабмина.

Государственный орган будет состоять из 1545 человек. Его структура включит в себя одно управление, секретариат премьер-министра страны, 9 секретариатов вице-премьеров и 23 департамента.

Также было сообщено о распределение обязанностей между 12 заместителями главы аппарата правительства РФ. В настоящий момент производится плановое назначение сотрудников на должности в составе аппарата.