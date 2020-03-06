Раскрыта причина, почему мужчины живут меньше

В ходе исследования в университете Нового Южного Уэльса специалисты установили, что короткая жизнь мужчин обусловлена особенностями Y-хромосом.

К такому заключению ученые пришли после того, как протестировали гипотезу, в которой Y-хромосома не способна в полной мере защитить организм с гетерогаметным полом от вредных мутаций в X-хромосоме.

В тоже время у представительниц женского пола среди животных зачастую имеются две X-хромосомы, в результате чего поврежденная ДНК компенсируется наличием правильной ДНК.

«Мы изучили данные о продолжительности жизни не только приматов, других млекопитающих и птиц, но и рептилий, рыб, амфибий, паукообразных, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков», - цитирует Phys.org исследователя Зои Кирокостас.

В результате анализа, стало известно, что особи с гетерогаметным полом умирают, в среднем, на 17,6 % раньше гомогаметных животных.

Однако, специалистам удалось проследить еще одну аномалию - у животных с мужским гетерогаметным полом самки живут на 21% дольше, с женским гетерогаметным полом (птицы и насекомые) самцы обгоняют самок на 7 %.

В качестве причин необычного явления, назвали побочные эффекты полового отбора, степень деградации Y-хромосомы и динамика теломер.