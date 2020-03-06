Цветет миндаль и просыпаются медведи: аномальное тепло пришло в Россию

Минувшая зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в России. Теперь на смену ей пришли не менее теплые весенние месяцы.

Практически летняя погода наступила в Крыму. Температура воздуха на полуострове поднялась до 27 градусов - это абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдений. В городах и поселениях цветет миндаль. Туристы и местные жители гуляют по улицам в футболках и шортах.

И такое аномальное для начала марта потепление наблюдается во многих регионах страны.

На Волге раньше обычного начался ледоход. В Омской области из спячки вышли медведи. Следы одного из зверей были обнаружены даже в Подмосковье - в Пушкинском районе. Туда срочно направили экологов, так как в это время хищники истощены и особенно агрессивны. В Ростовской области из-за отсутствия зимой снега преждевременно начались природные пожары.

И это еще не конец климатических причуд. Синоптики пообещали россиянам так называемое «малиновое лето» - температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.