На Марсе обнаружили странную дыру

Ученые NASA обнаружили на снимках Марса необычный объект - пещеру глубиной около 20 метров. Она расположена на западном склоне потухшего вулкана Гора Павлина. Диаметр кратера составляет 35 метров, который имеет почти идеально круглую форму, что заставило ученых задуматься об искусственном происхождении объекта.

«Отверстия , такие как это, представляют особый интерес , поскольку их внутренние пещеры относительно защищены от суровой поверхности Марса», - сказано в блоге NASA.

В связи с этим велика вероятность, что в недрах вулкана могут обитать живые организмы. Даже если существование марсианской жизни не подтвердится, пещера может стать парковкой для марсоходов или складом научного оборудования.

Дыра была обнаружена случайно в 2011 году роботом-разведчиком планеты Mars Reconnaissance Orbiter.