«Могла бы быть консультантом»: актер сериала «Легенда Феррари» восхитился знаниями Погодиной о разведке

Польский актер Павел Делонг, который был приглашен на одну из главных ролей в сериале «Легенда Феррари», рассказал о своей подготовке к съемкам. По словам артиста, его коллега Ольга Погодина, которой досталась заглавная роль в ленте, была настолько осведомлена о работе разведчиков, что могла бы при желании стать его проводником в этот таинственный мир.

«У меня встреч с разведчиками не было. Я так понимаю, что Ольга, как ни странно, достаточно много знает об этой истории, и она могла бы быть моим консультантом. Разговоры и литература об эпохе дали мне правильную базу. А все остальное я уже нашел в тексте сценария и просто старался вжиться в персонажа», - поделился Делонг.

Напомним, в сериале, который 9 марта будет показан в эфире «Звезды», рассказывается о разведчице Елене Голубовской, известной по агентурному имени Эль Феррари. После неудачного покушения на барона Врангеля и гибели агента разведуправления разрабатывается новый план по реализации «Крымской миссии». На это дело и назначают лучшего агента - Голубовскую.