Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, бывший генеральный секретарь ООН, умер в Перу на 101-м году жизни. О смерти Перес де Куэльяр сообщил его сын в эфире местного радио RPP.

«Мой отец скончался после сложной недели и покоится с миром», - передает слова Франсиско Переса де Куэльяра радиостанция.

По его словам, отец умер естественной смертью дома. Поминки дипломата пройдут 5 марта во Дворце Торре-Тагле.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу Лиме. С 1940 года работал в МИД Перу. На посту генерального секретаря находился два срока в период с в период с января 1982 года по декабрь 1991 года. Кроме того, он занимал пост президента Совета министров и министра иностранных дел во время переходного правительства Валентина Паниагуа (ноябрь 2000 года - июль 2001 года).