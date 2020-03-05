Круизный корабль встал на карантин из-за коронавируса у берегов Греции

У берегов Греции еще один круизный корабль Grand Princess встал на карантин из-за коронавируса. На борту находятся 2300 пассажиров, в основном это граждане Америки и Британии. Симптомы COVID-19 зафиксированы у 11 пассажиров и 10 членов экипажа, у одного туриста заболевание подтвердилось.

По информации The Sun, Grand Princess 10 февраля начал свое путешествие из Сан-Франциско, через 11 дней достиг берегов Мексики и взял курс на Гавайи.

Зараженный коронавирусом турист из Австрии сошел с борта лайнера, отправился в Италию, и уже там почувствовал себя плохо. После того, как у пациента оказались положительные результаты теста на коронавирус, органы здравоохранения Австрии связались с капитаном корабля.

Он, в свою очередь, предупредил остальных туристов, уточнив, что зараженного мужчины на данный момент нет на корабле, и попросив остаться на борту до прояснения ситуации. Когда пассажиры смогут сойти на берег, не известно.

Ранее коронавирус распространился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess - заражены были свыше 700 человек. Тогда на борту находилось около 3600 человек. 19 февраля первые пассажиры с отрицательными показателями заболевания сошли на берег. Последние пассажиры покинули судно 1 марта, они направлены на двухнедельный карантин. В настоящий момент судно проходит дезинфекцию и техобслуживание.

По данным на 5 февраля, число зараженных китайским вирусом в мире достигло 93 тысяч, более трех тысяч скончались, а 50 тысяч излечились.