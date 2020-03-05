Военные Сирии нашли полный склад оружия, брошенный боевиками в Алеппо

Представители сирийской армии обнаружили неподалеку от города Кафр-Джум в провинции Алеппо брошенный боевиками при отступлении крупный склад боеприпасов, в том числе с образцами вооружения западных стран.

В найденном помещении действовали тренировочная база террористов и кустарное производство вооружения, организованное на территории бывшей швейной фабрики.

Город Кафр-Джум находится между городами Алеппо и Хама у трассы М-5, которая должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны. На складе, принадлежавшем запрещенной в России группировке «Джебхат ан-Нусра» и отрядам в ее составе, были обнаружены гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти.

Многие образцы были маркированы на английском, турецком и иных языках. Особое внимание привлек образец, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер», который используют страны НАТО.

«Скорее всего, это "Стингер", очень похож на "Стингер"», - сказал журналистам один из сирийских военных, осматривающий склад.

Весь найденный арсенал будет задокументирован, в том числе с целью выяснить, откуда у боевиков такое оружие.

Рядом с арсеналом обнаружен учебный центр террористов - со стрельбищем и полосой препятствий. Причем, отмечают сирийские военные, стрелять в этом центре учили не только из автоматов, но из артиллерийского оружия, которое, вероятно, производили рядом, на бывшей швейной фабрике.

В помещении цехов найдены гаубицы, сделанные из труб для буровых установок, и заготовки для боеприпасов.

«Украли абсолютно все - в первую очередь самые дорогие станки. Те, что подешевле, они хотели сдать в металлолом, разломали, а потом бросили. Сейчас мы боимся лишний раз заходить туда», - рассказал российским журналистам работник завода Мухаммед Ассани.

Сотрудники предприятия полагают, что цеха были заминированы отступавшими террористами. После разминирования завод планируют восстановить. Аналогичные планы касаются швейного предприятия, находящегося рядом.