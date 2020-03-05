Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Военные Сирии нашли полный склад оружия, брошенный боевиками в Алеппо

Анна Берестовая
06:00 05.03.2020
Многие образцы были маркированы на английском и турецком языках. Часть найденных боеприпасов очень напоминает вооружение НАТО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Представители сирийской армии обнаружили неподалеку от города Кафр-Джум в провинции Алеппо брошенный боевиками при отступлении крупный склад боеприпасов, в том числе с образцами вооружения западных стран.

В найденном помещении действовали тренировочная база террористов и кустарное производство вооружения, организованное на территории бывшей швейной фабрики.

Город Кафр-Джум находится между городами Алеппо и Хама у трассы М-5, которая должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны. На складе, принадлежавшем запрещенной в России группировке «Джебхат ан-Нусра» и отрядам в ее составе, были обнаружены гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти.

Многие образцы были маркированы на английском, турецком и иных языках. Особое внимание привлек образец, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер», который используют страны НАТО.

«Скорее всего, это "Стингер", очень похож на "Стингер"», - сказал журналистам один из сирийских военных, осматривающий склад.

Весь найденный арсенал будет задокументирован, в том числе с целью выяснить, откуда у боевиков такое оружие.

Рядом с арсеналом обнаружен учебный центр террористов - со стрельбищем и полосой препятствий. Причем, отмечают сирийские военные, стрелять в этом центре учили не только из автоматов, но из артиллерийского оружия, которое, вероятно, производили рядом, на бывшей швейной фабрике.

В помещении цехов найдены гаубицы, сделанные из труб для буровых установок, и заготовки для боеприпасов.

«Украли абсолютно все - в первую очередь самые дорогие станки. Те, что подешевле, они хотели сдать в металлолом, разломали, а потом бросили. Сейчас мы боимся лишний раз заходить туда», - рассказал российским журналистам работник завода Мухаммед Ассани.

Сотрудники предприятия полагают, что цеха были заминированы отступавшими террористами. После разминирования завод планируют восстановить. Аналогичные планы касаются швейного предприятия, находящегося рядом.

«До войны мы работали в основном на экспорт. Наши ткани знали во всех модных домах Европы. На предприятии работали около 200 человек. В 2007 году мы как раз закончили переоборудование - все станки были новые, но в 2011 году боевики захватили это место, разграбили абсолютно все. Сейчас мы начинаем с нуля. И то - сможем начать, когда свет восстановим. Пока даже света нет», - поделился директор швейного предприятия Оддах Самман.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.03.2020, 06:20
«Титаник идет ко дну»: Шульгин рассказал о расколе и политизации в ОЗХО
Дата05.03.2020, 04:00
Экипажи новейших Су-25 на учениях уничтожили тактические ракетные комплексы
Дата04.03.2020, 23:36
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Дата04.03.2020, 17:57
МО РФ впервые покажет огнеметы «Тосочка» на параде Победы в Москве
Дата04.03.2020, 14:44
Бились до последнего: подвиг десантников 6-й роты у высоты 776
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
06:15 В стране и мире
Видео
Нефть, удар по экономике Сирии и влияние на Дамаск: эксперт назвал основные цели Турции в Идлибе
06:00 В стране и мире
Видео
Военные Сирии нашли полный склад оружия, брошенный боевиками в Алеппо
02:50 В стране и мире
Видео
СМИ: сирийские ПВО отразили ракетный удар в небе над Хомсом
01:28 В стране и мире
Евросоюз наотрез отвергает миграционное давление Турции
22:55 В стране и мире
Видео
Дошло до мордобоя: турецкие депутаты подрались в парламенте, обсуждая Сирию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:15 В стране и мире
Влетит в копеечку: коллекторы назвали причины просрочки по кредитам
07:45 В стране и мире
На Марсе обнаружили странную дыру
07:33 В стране и мире
«Могла бы быть консультантом»: актер сериала «Легенда Феррари» восхитился знаниями Погодиной о разведке
07:22 В стране и мире
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
06:52 В стране и мире
Круизный корабль встал на карантин из-за коронавируса у берегов Греции
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
А теперь - дискотека: Жириновский станцевал под трек Little Big
Видео
Уголовная ответственность: эксперт объяснил, чем может грозить побег из больницы
Неуязвимые: ученые назвали устойчивую к коронавирусу категорию людей
Потустороннее проклятие: Тутанхамон убивал даже после смерти
Модный агент: с кем во время Второй мировой войны сотрудничала Шанель
Видео
Противотанковая ракета сбивает бомбардировщик: кадры попадания
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.