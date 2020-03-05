Военные Сирии нашли полный склад оружия, брошенный боевиками в Алеппо
Представители сирийской армии обнаружили неподалеку от города Кафр-Джум в провинции Алеппо брошенный боевиками при отступлении крупный склад боеприпасов, в том числе с образцами вооружения западных стран.
В найденном помещении действовали тренировочная база террористов и кустарное производство вооружения, организованное на территории бывшей швейной фабрики.
Город Кафр-Джум находится между городами Алеппо и Хама у трассы М-5, которая должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны. На складе, принадлежавшем запрещенной в России группировке «Джебхат ан-Нусра» и отрядам в ее составе, были обнаружены гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти.
Многие образцы были маркированы на английском, турецком и иных языках. Особое внимание привлек образец, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер», который используют страны НАТО.
«Скорее всего, это "Стингер", очень похож на "Стингер"», - сказал журналистам один из сирийских военных, осматривающий склад.
Весь найденный арсенал будет задокументирован, в том числе с целью выяснить, откуда у боевиков такое оружие.
Рядом с арсеналом обнаружен учебный центр террористов - со стрельбищем и полосой препятствий. Причем, отмечают сирийские военные, стрелять в этом центре учили не только из автоматов, но из артиллерийского оружия, которое, вероятно, производили рядом, на бывшей швейной фабрике.
В помещении цехов найдены гаубицы, сделанные из труб для буровых установок, и заготовки для боеприпасов.
«Украли абсолютно все - в первую очередь самые дорогие станки. Те, что подешевле, они хотели сдать в металлолом, разломали, а потом бросили. Сейчас мы боимся лишний раз заходить туда», - рассказал российским журналистам работник завода Мухаммед Ассани.
Сотрудники предприятия полагают, что цеха были заминированы отступавшими террористами. После разминирования завод планируют восстановить. Аналогичные планы касаются швейного предприятия, находящегося рядом.
«До войны мы работали в основном на экспорт. Наши ткани знали во всех модных домах Европы. На предприятии работали около 200 человек. В 2007 году мы как раз закончили переоборудование - все станки были новые, но в 2011 году боевики захватили это место, разграбили абсолютно все. Сейчас мы начинаем с нуля. И то - сможем начать, когда свет восстановим. Пока даже света нет», - поделился директор швейного предприятия Оддах Самман.