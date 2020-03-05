Только неочищенные: врач рассказала о правилах употребления яблок

Употребление неочищенных яблок позволит пищеварительной системе во время проводить самоочищение и держать в норме микрофлору, считает врач-диетолог Ирина Лизун.

По ее мнению, кожура яблок, которую наш организм переваривает не полностью, доедают бактерии, которые в процессе поглощения выделяют много полезных витаминов, а также микроэлементов.

Чтобы точно быть уверенным в безопасности яблочной кожуры, перед употреблением необходимо тщательно осмотреть фрукт, так как зачастую для создания привлекательного вида поставщики обрабатывают плоды воском.

Специалист уточнила, что у некоторых людей пищевой воск вызывает аллергическую реакцию.

«Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой», ‒ сказала Лизун в комментарии радио Sputnik.

Также она напомнила, что каждый раз перед употреблением яблок необходимо хорошо промывать их водой и протирать полотенцем.