«Дорога памяти»: более миллиона документов времен Войны оцифровали военные ЗВО

Военнослужащие в местах дислокации Западного военного округа обработали более 1 миллиона фотографий, писем и документов времен Великой Отечественной войны в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти».

Мобильные пункты оцифровки расположены на территории танковой и общевойсковых армий, куда все военнослужащие могут принести фотографии родственников.

Военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова организовали работу мобильного пункта в гарнизонном офицерском клубе.

Чтобы перевести в электронный формат материалы, приходят как ветераны, так и их родственники. Передают копии фотографий, писем с фронта, биографических данных, а также перечни наград.

Каждый мобильный пункт по оцифровке оснащен необходимым современным оборудованием.

В случае, если возникают трудности при обработке материалов, военнослужащие оказывают необходимую помощь.

«Ежедневно около 150 человек приносят фотографии, письма с фронта и различную информацию о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне», - рассказал помощник военного комиссара Воронежской области Андрей Орлов.

После обработки материалы загружаются на сайт проекта «Дорога памяти», который станет частью крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве.