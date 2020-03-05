В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

В западном штате США Калифорнии введен режим ЧС в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил его губернатор Гэвин Ньюсом.

Ньюсом объяснил, что объявление чрезвычайной ситуации необходимо для получения федерального финансирования мер по противодействию новой болезни в штате.

По словам губернатора, на территории Калифорнии уже было зарегистрировано 53 случая заражения COVID-19. Один из заболевших, как стало известно в среду 4 марта, скончался. Власти штата склоняются к версии, что погибший был заражен на круизном лайнере Grand Princess.

Незадолго до этого палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о выделении боле чем 8 миллиардов долларов на борьбу с распространением нового коронавируса. В настоящий момент документ находится на рассмотрении сената. По словам главы американского государства Дональда Трампа, основные усилия по противодействию коронавирусной инфекции будут осуществляться местными властями на окружном уровне.

Несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в стране, власти США призывают население не поддаваться панике и утверждают, что риски заражения для граждан все еще очень невысоки.