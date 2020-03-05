Нефть, удар по экономике Сирии и влияние на Дамаск: эксперт назвал основные цели Турции в Идлибе

Турция, вводя свои войска в Идлиб, преследовала несколько целей. В том числе контроль над нефтегазовыми месторождениями, а также возможность влиять на внутриполитическую ситуацию в стране. Таким мнением в эфире «Звезды» поделился заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

«Во-первых, это факт присутствия на этой территории вблизи Средиземного моря - это усиление Турции в восточной части Средиземного моря. Сейчас Анкара пытается добывать нефть и газ вблизи Кипра, военное присутствие наблюдается в Ливии, то есть это усиление Турции в этом большом регионе. Второе, что очень важно, если Турция сохранит хотя бы часть зоны деэскалации Идлиб под своим контролем, здесь может быть расположено «сирийское правительство в изгнании». И после этого они могут предъявить свои права на всю остальную Сирию», - считает эксперт.

Кроме того, отметил Евсеев, через Идлибскую зону деэскалации проходят важные транспортные артерии Сирии, перекрыв которые, Анкара может серьезно влиять на экономику страны.

«В третьих, это нарушение транспортной коммуникации. Исключительно важно, что вблизи города Идлиб находится важный город Серакаб. Через этот город идут две трассы - М-4 и М-5, одна трасса соединяет Дамаск и Алеппо, а вторая - Латакию и Алеппо. То есть, фактически, пока боевики могли контролировать этот город, - а они пытались захватить его в очередной раз, - в этом случае нарушалась нормальная экономическая жизнь. Потому что Алеппо - это была экономическая столица Сирии, и, когда трасса заблокирована, очень трудно развивать эту зону. Помимо этого, пока есть здесь боевики, Турция может с помощью них влиять на внутриполитическую ситуацию в Сирии, в том числе и через сирийский конституционный комитет. То есть для Анкары очень важно, чтобы вся эта зона была сохранена, пусть даже в измененном виде», - подчеркнул Евсеев.

Для России же важно, чтобы эта зона постепенно «сжималась», чтобы на первом этапе она стала некой «буферной зоной», отмечает эксперт.

«Но конечная цель России очевидная. Вся эта зона должна быть очищена не только от неких радикалов и исламистов, которые называют вооруженной оппозицией, но и от турецких войск», - заключил Владимир Евсеев.

Ситуацию в сирийском Идлибе 5 марта должны обсудить лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва продолжит выступать за территориальную целостность арабской республики и поддерживать намерения официального Дамаска продолжать борьбу с боевиками.