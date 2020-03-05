Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Нефть, удар по экономике Сирии и влияние на Дамаск: эксперт назвал основные цели Турции в Идлибе

Наталья Вальханская
06:15 05.03.2020
Через Идлибскую зону деэскалации проходят важные транспортные артерии Сирии, перекрыв которые, Анкара может серьезно влиять на экономику страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Турция, вводя свои войска в Идлиб, преследовала несколько целей. В том числе контроль над нефтегазовыми месторождениями, а также возможность влиять на внутриполитическую ситуацию в стране. Таким мнением в эфире «Звезды» поделился заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

«Во-первых, это факт присутствия на этой территории вблизи Средиземного моря - это усиление Турции в восточной части Средиземного моря. Сейчас Анкара пытается добывать нефть и газ вблизи Кипра, военное присутствие наблюдается в Ливии, то есть это усиление Турции в этом большом регионе. Второе, что очень важно, если Турция сохранит хотя бы часть зоны деэскалации Идлиб под своим контролем, здесь может быть расположено «сирийское правительство в изгнании». И после этого они могут предъявить свои права на всю остальную Сирию», - считает эксперт.

Кроме того, отметил Евсеев, через Идлибскую зону деэскалации проходят важные транспортные артерии Сирии, перекрыв которые, Анкара может серьезно влиять на экономику страны.

«В третьих, это нарушение транспортной коммуникации. Исключительно важно, что вблизи города Идлиб находится важный город Серакаб. Через этот город идут две трассы - М-4 и М-5, одна трасса соединяет Дамаск и Алеппо, а вторая - Латакию и Алеппо. То есть, фактически, пока боевики могли контролировать этот город, - а они пытались захватить его в очередной раз, - в этом случае нарушалась нормальная экономическая жизнь. Потому что Алеппо - это была экономическая столица Сирии, и, когда трасса заблокирована, очень трудно развивать эту зону. Помимо этого, пока есть здесь боевики, Турция может с помощью них влиять на внутриполитическую ситуацию в Сирии, в том числе и через сирийский конституционный комитет. То есть для Анкары очень важно, чтобы вся эта зона была сохранена, пусть даже в измененном виде», - подчеркнул Евсеев.

Для России же важно, чтобы эта зона постепенно «сжималась», чтобы на первом этапе она стала некой «буферной зоной», отмечает эксперт.

«Но конечная цель России очевидная. Вся эта зона должна быть очищена не только от неких радикалов и исламистов, которые называют вооруженной оппозицией, но и от турецких войск», - заключил Владимир Евсеев.

Ситуацию в сирийском Идлибе 5 марта должны обсудить лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Москва продолжит выступать за территориальную целостность арабской республики и поддерживать намерения официального Дамаска продолжать борьбу с боевиками.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.03.2020, 06:20
«Титаник идет ко дну»: Шульгин рассказал о расколе и политизации в ОЗХО
Дата05.03.2020, 04:00
Экипажи новейших Су-25 на учениях уничтожили тактические ракетные комплексы
Дата04.03.2020, 23:36
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Дата04.03.2020, 17:57
МО РФ впервые покажет огнеметы «Тосочка» на параде Победы в Москве
Дата04.03.2020, 14:44
Бились до последнего: подвиг десантников 6-й роты у высоты 776
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
06:15 В стране и мире
Видео
Нефть, удар по экономике Сирии и влияние на Дамаск: эксперт назвал основные цели Турции в Идлибе
06:00 В стране и мире
Видео
Военные Сирии нашли полный склад оружия, брошенный боевиками в Алеппо
02:50 В стране и мире
Видео
СМИ: сирийские ПВО отразили ракетный удар в небе над Хомсом
01:28 В стране и мире
Евросоюз наотрез отвергает миграционное давление Турции
22:55 В стране и мире
Видео
Дошло до мордобоя: турецкие депутаты подрались в парламенте, обсуждая Сирию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:15 В стране и мире
Влетит в копеечку: коллекторы назвали причины просрочки по кредитам
07:45 В стране и мире
На Марсе обнаружили странную дыру
07:33 В стране и мире
«Могла бы быть консультантом»: актер сериала «Легенда Феррари» восхитился знаниями Погодиной о разведке
07:22 В стране и мире
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
06:52 В стране и мире
Круизный корабль встал на карантин из-за коронавируса у берегов Греции
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
А теперь - дискотека: Жириновский станцевал под трек Little Big
Видео
Уголовная ответственность: эксперт объяснил, чем может грозить побег из больницы
Неуязвимые: ученые назвали устойчивую к коронавирусу категорию людей
Потустороннее проклятие: Тутанхамон убивал даже после смерти
Модный агент: с кем во время Второй мировой войны сотрудничала Шанель
Видео
Противотанковая ракета сбивает бомбардировщик: кадры попадания
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.